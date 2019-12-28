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  • 28.12.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 10:38

'nin 27.son bölümünü izleyici yine zirveye taşıdı! 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

atv ekranlarının fenomen dizisi , 27 Aralık akşamı yayınlanan 27.son bölümüyle reytinglerde zirveye oturdu. Yayınlandığı günden bu yana izleyicisinin yalnız bırakmadığı Hercai yoluna tam gaz devam ediyor. Hercai'nin 27.son bölümüne yine Reyyan ve Miran'in aşk sahneleri damgasını vurdu. İzleyiciler 27.son bölüm ardından 27.yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte Hercai'nin 27.son bölümünde yaşananlar ve 28.yeni bölüm fragmanı.

TÜM KİŞİLERDE BİRİNCİ SIRADA!

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı, Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,30 izlenme oranı ve %20,12 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

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