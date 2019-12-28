TÜM KİŞİLERDE BİRİNCİ SIRADA!

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı, Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,30 izlenme oranı ve %20,12 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.