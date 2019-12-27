Cuma akşamlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam saat 20.00'de 99. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ferdinand Zalman ile görüşürken Halil Halid baskın yapıyor Cemile kocasının hayatından umudunu kesmişken, onu yeniden heveslendirecek bir gelişme olur. Bu arada Blavatsky konağı satın alamayınca eski planı gündeme geliyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid Ferdinand'a düzenlenen suikastı Osmanlı hafiyelerinin üzerine kalmaktan kurtarır. Ferdinand Zalman'la görüşür. Amaçları güç birliği yapıp Abdülhamid'i alt etmektir. Ama Abdülhamid'in elinde Ferdinand'ı tahtından edecek bir belge vardır.