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  • 27.12.2019 23:48
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 23:48

103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalman belgeyi ele geçirmeye çalışıyor!

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'in yeni bölümündeki gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Abdülhamid Ferdinand'a düzenlenen suikastı Osmanlı hafiyelerinin üzerine kalmaktan kurtarıyor. Ferdinand ise Zalman'la görüşüyor. İzleyiciler bölümün ardından . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Payitaht Abdülhamid 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam saat 20.00'de 99. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ferdinand Zalman ile görüşürken Halil Halid baskın yapıyor Cemile kocasının hayatından umudunu kesmişken, onu yeniden heveslendirecek bir gelişme olur. Bu arada Blavatsky konağı satın alamayınca eski planı gündeme geliyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid Ferdinand'a düzenlenen suikastı Osmanlı hafiyelerinin üzerine kalmaktan kurtarır. Ferdinand Zalman'la görüşür. Amaçları güç birliği yapıp Abdülhamid'i alt etmektir. Ama Abdülhamid'in elinde Ferdinand'ı tahtından edecek bir belge vardır.

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