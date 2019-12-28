Sevilen yarışma programı MasterChef hafta içi her gün saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. MasterChef final günü için heyecan sürüyor. Dün akşam izleyici karşısına çıkan programda Ekin yarışmaya veda eden isim oldu. Yarı final öncesi programın izleyicileri MasterChef Türkiye final günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 MasterChef birincisinin ödülü ne kadar olacak? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL GÜNÜ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin final bölümü 29 Aralık Pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. İki yarışmacı arasında geçecek mücadelenin ardından şampiyon olan isim belirlenecek.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl MasterChef'te büyük ödül 100 bin TL'ydi. Bu sezon da birinci olan ismin 100 bin TL alacağı tahmin ediliyor.