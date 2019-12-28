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  • 28.12.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 19:52

MasterChef Türkiye final günü ne zaman? 2019 ne kadar olacak?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye'de final günü için geri sayım devam ediyor. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen yarışma programında dün akşam bir isim daha yarışmaya veda etti. MasterChef'te kritik yarı final öncesi izleyiciler MasterChef Türkiye final günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda özellikle şu saatlerde 2019 ne kadar olacak sorusu da merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar...

MasterChef birincisinin ödülü ne kadar olacak?

Sevilen yarışma programı MasterChef hafta içi her gün saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. MasterChef final günü için heyecan sürüyor. Dün akşam izleyici karşısına çıkan programda Ekin yarışmaya veda eden isim oldu. Yarı final öncesi programın izleyicileri MasterChef Türkiye final günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 MasterChef birincisinin ödülü ne kadar olacak? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL GÜNÜ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin final bölümü 29 Aralık Pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. İki yarışmacı arasında geçecek mücadelenin ardından şampiyon olan isim belirlenecek.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl MasterChef'te büyük ödül 100 bin TL'ydi. Bu sezon da birinci olan ismin 100 bin TL alacağı tahmin ediliyor.

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