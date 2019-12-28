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  • Son Güncelleme: 29.12.2019 00:17

28 Aralık ? MasterChef yarı final elenen isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de bugün yarı final heyecanı yaşanıyor. Büyük final için geri sayım devam ederken programı yakından takip eden izleyiciler MasterChef yarı finalde elenen isim hakkında araştırmalara başladı. Özellikle şu saatlerde izleyiciler 28 Aralık sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MasterChef yarı finalde elenen isim kim oldu? MasterChef yarı finalde kim gitti? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

28 Aralık MasterChef yarı finalde kim elendi?

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef Türkiye'de final günü için geri sayım devam ediyor. Bugün yarı final bölümüyle izleyici karşısına çıkan programda yaşananlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. MasterChef'te kritik final öncesi programı canlı olarak takip edemeyen izleyiciler 28 Aralık MasterChef yarı finalde kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef yarı final elenen isim kim oldu? MasterChef'te kim gitti? İşte yarı finale dair detaylar...

28 ARALIK MASTERCHEF YARI FİNALDE KİM ELENDİ?

Güzide Masterchef'te yarı finalde elendi.

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