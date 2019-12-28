Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef Türkiye'de final günü için geri sayım devam ediyor. Bugün yarı final bölümüyle izleyici karşısına çıkan programda yaşananlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. MasterChef'te kritik final öncesi programı canlı olarak takip edemeyen izleyiciler 28 Aralık MasterChef yarı finalde kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef yarı final elenen isim kim oldu? MasterChef'te kim gitti? İşte yarı finale dair detaylar...

28 ARALIK MASTERCHEF YARI FİNALDE KİM ELENDİ?

Güzide Masterchef'te yarı finalde elendi.