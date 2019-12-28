2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin artmasıyla bir şirket 15 dakikası 24 TL'ye hava satmaya başlamıştır?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "2019'da hangi şehirde hava kirliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24 TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2019'da hangi şehirde hava kirliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24 TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?

A: Yeni Delhi

B: Şanghay

C: Kiev

D: Buenos Aires

Doğru cevap: A: Yeni Delhi