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  • 27.12.2019 20:19
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 20:19

Türkiye final günü ne zaman, hangi gün? 2019 açıklandı mı?

Türkiye ile ilgili son detaylar izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef hafta içi her gün saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Özellikle şu günlerde izleyiciler arama motorlarında MasterChef Türkiye final günü ne zaman sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, MasterChef Türkiye final günü ne zaman? İşte 2019 ...

MasterChef Türkiye final günü ne zaman?

MasterChef Türkiye programının final günü için geri sayım sürüyor. Son dönemde izleyiciler tarafından yakından takip edilen yarışma programında bu akşam bir isim daha yarışmaya veda edecek. MasterChef'te kritik eleme akşamı öncesi izleyiciler MasterChef Türkiye final günü ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2019 MasterChef final tarihi açıklandı mı? İşte cevabı...

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL GÜNÜ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin final bölümü 29 Aralık Pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. İki yarışmacı arasında geçecek mücadelenin ardından şampiyon olan isim belirlenecek.

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