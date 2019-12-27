MasterChef Türkiye programının final günü için geri sayım sürüyor. Son dönemde izleyiciler tarafından yakından takip edilen yarışma programında bu akşam bir isim daha yarışmaya veda edecek. MasterChef'te kritik eleme akşamı öncesi izleyiciler MasterChef Türkiye final günü ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2019 MasterChef final tarihi açıklandı mı? İşte cevabı...

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL GÜNÜ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin final bölümü 29 Aralık Pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. İki yarışmacı arasında geçecek mücadelenin ardından şampiyon olan isim belirlenecek.