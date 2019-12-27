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  • 27.12.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 23:17

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşiyor!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşiyor. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşüyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Cuma akşamları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Hercai dizisinde bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Büyük bir yüzleşmenin yaşandığı bölümde Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra karşı karşıya geldi. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Hercai 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.

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