Cuma akşamları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Hercai dizisinde bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Büyük bir yüzleşmenin yaşandığı bölümde Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra karşı karşıya geldi. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Hercai 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.