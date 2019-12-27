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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 23:05

Finale adım adım! 27 Aralık ? Bu hafta MasterChef'te elenen isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin final günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MasterChef'te bu akşam bir isim daha yarışmaya veda ediyor. Programın final günü için heyecanlı bekleyiş devam ederken bugün eleme gecesinde yarışmaya hangi ismin veda ettiği merak konusu oldu. Aynı zamanda MasterChef Türkiye final günü ne zaman sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki, 27 Aralık ? Bu hafta MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte merak edilen detaylar...

27 Aralık MasterChef'te kim elendi?

İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen MasterChef Türkiye'nin final günü için geri sayım sürüyor. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler özellikle şu saatlerde 27 Aralık Masterchef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Aralık MasterChef kim elendi? Bu hafta MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

27 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim henüz belli olmadı. Yarışmada elenen isim netleştiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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