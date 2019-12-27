İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen MasterChef Türkiye'nin final günü için geri sayım sürüyor. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler özellikle şu saatlerde 27 Aralık Masterchef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Aralık MasterChef kim elendi? Bu hafta MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

27 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim henüz belli olmadı. Yarışmada elenen isim netleştiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.