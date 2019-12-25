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  • 25.12.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 19:11

Kuruluş Osman tarihte kimdir? ? İşte hayatı...

ATV'de milyonların izlediği Kuruluş Osman dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Kuruluş Osman'da dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de oldu. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında sorusuna yanıt arıyor. Peki, Alişar Bey'in tarihte var mı? İşte Alişar Bey'in hayatı...

Kuruluş Osman Alişar Bey tarihte kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde "Alişar Bey" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da yaşananlar geceye damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Alişar Bey kimdir? İşte Alişar Bey'in hayatı...

ALİŞAR BEY TARİHTE KİMDİR?

Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu ileri süren Kütahya Bey'i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

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