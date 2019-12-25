Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer (seti) nerede?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 6 bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Geçen hafta yayınlanan bölümüyle Kuruluş Osman reyting sıralamasında yeni ve özet bölümüyle yine zirvede yer aldı. Bu hafta ekranları başında diziyi izleyen izleyiciler özellikle şu saatlerde Kuruluş Osman nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şu an 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.