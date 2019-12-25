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  • 25.12.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 18:47

nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer (seti) nerede?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatan ve ATV'nin iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi her hafta milyonlarca izleyici tarafından yakından takip ediliyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise "Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer (seti) nerede? İşte dizinin çekildiği yer...

Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer (seti) nerede?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 6 bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Geçen hafta yayınlanan bölümüyle Kuruluş Osman reyting sıralamasında yeni ve özet bölümüyle yine zirvede yer aldı. Bu hafta ekranları başında diziyi izleyen izleyiciler özellikle şu saatlerde Kuruluş Osman nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şu an 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.

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