Kuruluş Osman dizisinde "Bamsı Bey" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da yaşananlar geceye damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey karakterine Nurettin Sönmez hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Bamsı Bey kimdir? İşte Bamsı Beyrek'in hayatı...

BAMSI BEY KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramandır. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi isimlerde de bilinmektedir.