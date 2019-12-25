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  • 25.12.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 19:12

Kuruluş Osman ? tarihte var mı? İşte Bamsı'nın hayatı

ATV'de milyonların izlediği Kuruluş Osman dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Kuruluş Osman'da dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Bamsı Bey oldu. Diriliş Ertuğrul'da da sevilen karakterlerden birisi olan Bamsı Bey Kuruluş Osman kadrosunda yer alıyor. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bamsı Bey tarihte var mı? İşte Bamsı Bey'in hayatı...

Kuruluş Osman Bamsı Bey tarihte kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde "Bamsı Bey" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da yaşananlar geceye damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey karakterine Nurettin Sönmez hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Bamsı Bey kimdir? İşte Bamsı Beyrek'in hayatı...

BAMSI BEY KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramandır. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi isimlerde de bilinmektedir.

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