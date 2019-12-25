Kuruluş Osman 6. bölüm izle seçeneği günün araştırılanları arasında yer aldı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir ediyor. Cinayet suçlamasından aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlıyor. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerini hoş karşılamıyor. Peki, heyecan dolu bölümde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 6. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.

OSMAN CİNAYET SUÇLAMASINDAN AKLANIYOR

Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir.

OSMAN YANNİS İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır?

SELCAN VE ZÖHRE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şu an 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda, Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel gibi isimler yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?