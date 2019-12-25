Kuruluş Osman dizisinde "Batur Bey" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da yaşananlar geceye damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Batur Bey kimdir? İşte Batur Bey'in hayatı...

BATUR BEY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Batur karakterini Eren Hacısalihoğlu canlandırıyor. Tarihte Batur Bey hakkında bir bilgi yer almıyor.