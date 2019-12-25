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  • 25.12.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 19:11

Batur Bey tarihte kimdir? ? İşte hayatı...

ATV'de milyonların izlediği dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Kuruluş Osman'da dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Batur Bey oldu. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Batur Bey tarihte kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Batur Bey'in tarihte var mı? İşte Batur Bey'in hayatı...

Kuruluş Osman Batur Bey tarihte kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde "Batur Bey" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da yaşananlar geceye damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Batur Bey kimdir? İşte Batur Bey'in hayatı...

BATUR BEY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Batur karakterini Eren Hacısalihoğlu canlandırıyor. Tarihte Batur Bey hakkında bir bilgi yer almıyor.

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