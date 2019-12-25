Ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını izleyen izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını araştırıyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 25 Aralık Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

25 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 26 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.