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  • 26.12.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:06

Kuruluş Osman, Afili Aşk nedir? Kim birinci oldu? 25 Aralık Çarşamba açıklandı mı?

25 Aralık Çarşamba gününün , günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 6. bölümüyle izleyicisiyle buluşurken, Afili Aşk dizisi Kanal D'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı. Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez.

25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

Ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını izleyen izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını araştırıyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 25 Aralık Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

25 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 26 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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