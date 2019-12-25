Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam dikkat çeken bir gelişme bir yaşandı. Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakterine hayat veren Celal Al, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. Abdurrahman Alp'i canlandıran Celal Al'ın diziye dahil olmasıyla izleyiciler Abdurrahman Alp kimdir sorusuna yanıt arıyor.

CELAL AL KİMDİR?

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğmuştur. Celal Al 185 cm boyunda ve 87 kilodur.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer alarak Abdurrahman Alp karakterini canlandırmıştır.