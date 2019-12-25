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  • 25.12.2019 23:55
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 23:55

'da sürpriz gelişme! Alp geri döndü! Abdurrahman Alp (Celal Al) kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'da bu akşam dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Diriliş Ertuğrul'da Alp karakteriyle bilinen Celal Al, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından izleyiciler şimdi sorusuna yanıt arıyor. İşte Abdurrahman Alp hakkında merak edilenler...

Kuruluş Osman'da sürpriz gelişme! O isim geri döndü

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam dikkat çeken bir gelişme bir yaşandı. Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakterine hayat veren Celal Al, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. Abdurrahman Alp'i canlandıran Celal Al'ın diziye dahil olmasıyla izleyiciler Abdurrahman Alp kimdir sorusuna yanıt arıyor.

CELAL AL KİMDİR?

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğmuştur. Celal Al 185 cm boyunda ve 87 kilodur.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer alarak Abdurrahman Alp karakterini canlandırmıştır.

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