Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur'un bu haftaki yayınlanan bölümünde gerilim artmaya devam etti. Yeni bölümde Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer'e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca'yı buluyor. Dizinin sona ermesiyle beraber izleyiciler Çukur 82. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azer'in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali'den gelecek iyi haberi bekleyecek.