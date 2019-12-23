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  • 23.12.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 23:45

82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Harekete geçen Yamaç karşısında Karaca'yı buluyor

Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyici karşısına çıkan 'un 81. bölümünde Cumali'nin vurulmasıyla ortalık iyice karıştı. Azer'in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekledi. Yeni bölümde yaşananlar merakla takip edilirken bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı bekleniyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Çukur 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur'un bu haftaki yayınlanan bölümünde gerilim artmaya devam etti. Yeni bölümde Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer'e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca'yı buluyor. Dizinin sona ermesiyle beraber izleyiciler Çukur 82. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azer'in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali'den gelecek iyi haberi bekleyecek.

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