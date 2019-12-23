Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir kitabın yazarıdır?

A- Devlet

B- Anılar, Düşler, Düşünceler

C- Hükümdar

D- Kendime Düşünceler

Doğru cevap: D- Kendime Düşünceler