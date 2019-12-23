23 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Show TV'de bu akşam saat 20.00'de Çukur 81. bölümüyle, Sefirin Kızı Star TV'de 2. bölümüyle ve Kanal D'de Zalim İstanbul dizisi 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 23 Aralık reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralaması nedir? İşte merak edilen bilgiler... Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralaması nedir? 23 Aralık reyting sonuçları kim birinci oldu?
Gün içerisinde dizi, film, program ve haber bültenlerini ekranları başında takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 23 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralaması hakkında merak edilenler... 23 Aralık Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 24 Aralık Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
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