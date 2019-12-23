23 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Show TV'de bu akşam saat 20.00'de Çukur 81. bölümüyle, Sefirin Kızı Star TV'de 2. bölümüyle ve Kanal D'de Zalim İstanbul dizisi 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 23 Aralık reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralaması nedir? İşte merak edilen bilgiler... Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.