Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Penguenlerin doğadaki yaşam alanının en kuzeyindeki nokta neresidir?

A: Bahama Adaları

B: Hawaii Adaları

C: Faroe Adaları

D: Galapagos Adaları

Doğru cevap: D: Galapagos Adaları