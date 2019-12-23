1980'lerin sonunda yayınlanan ve Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayınlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'de 1980'lerin sonunda televizyonda yayınlanan ve başkarakteri Zekiye'yi Seden Kızıltunç'un canlandırdığı dizinin adı nedir?

A: Zombi Zekiye

B: Vampir Zekiye

C: Hayalet Zekiye

D: Uzaylı Zekiye

Doğru cevap: D: Uzaylı Zekiye