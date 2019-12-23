ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki sorular yine çok konuşuldu. Kim Milyoner Olmak İster 23 Aralık canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

PROGRAMIN FORMATI HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?