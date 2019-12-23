Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Divanu Lugati-t Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Divanu Lugati-t Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir?

A: Ninni

B: Bilmece

C: Efsane

D: Fıkra

Doğru cevap: A: Ninni