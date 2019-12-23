Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Divanu Lugati-t Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Divanu Lugati-t Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir?
A: Ninni
B: Bilmece
C: Efsane
D: Fıkra
Doğru cevap: A: Ninni
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