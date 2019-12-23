Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Kenan Ülkesi ya da Kenan Diyarı olarak bilinen tarihi bölge nerededir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kenan Ülkesi ya da Kenan Diyarı olarak bilinen tarihi bölge nerededir?

A: Batı Afrika

B: Mağrip

C: Yakın Doğu

D: Uzak Doğu

Doğru cevap: C: Yakın Doğu