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  • 23.12.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 19:02

dizisi oyuncuları kimlerdir? ? İşte dizinin konusu

dizisi geçen hafta ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Pazartesi günleri yayınlanacak olan Sefirin Kızı dizisiyle ilgili detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimlerdir? ? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimlerdir?

Star TV ekranlarında geçen hafta başlayan Sefirin Kızı hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle şu saatlerde izleyiciler Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimlerdir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı hakkındaki detayları sizin için derledik. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte diziye dair merak edilenler...

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan ve Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.

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