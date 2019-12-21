Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde 100 tane yemiştir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir ?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir ?

A: Suşi

B: Kayısı

C: Kızarmış tavuk parçası

D: Haşlanmış yumurta

Doğru cevap: C: Kızarmış tavuk parçası