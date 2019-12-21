Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 21.12.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 22:06

zamanında Philadephia olarak bilinen yerin adı nedir?

zamanında Philadephia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, " zamanında Philadephia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadephia olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

A: Alaşehir

B: Beyşehir

C: Kırşehir

D: Seydişehir

Doğru cevap: A: Alaşehir

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriDoğu Roma İmparatorluğu zamanında Philadephia olarak bilinen yerin adı nedir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri