Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Çaka Bey, Umur Bey ve Karamürsel Bey tarihte hangi alandaki başarılarıyla bilinmektedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Çaka Bey, Umur Bey ve Karamürsel Bey tarihte hangi alandaki başarılarıyla bilinmektedir?

A: Hukuk

B: Matematik

C: Mimarlık

D: Denizcilik

Doğru cevap: D: Denizcilik