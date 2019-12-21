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  • 21.12.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 10:26

2019 kim elendi? 20 Aralık MasterChef son bölümde kim veda etti?

72. bölümüyle 20 Aralık'ta ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşandığı MasterChef'te Batuhan, Alican ve Ekin arasından kimin elendiği merak ediliyor. Büyük finale kısa bir süre kala MasterChef'te bir isim daha veda etti. Peki, kim elendi? 20 Aralık MasterChef son bölümde kim veda etti?

MasterChef Türkiye 2019 kim elendi?

MasterChef'de kim veda etti? MastereChef Türkiye 72. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'ya yaptıkları yemekleri sunan yarışmacılar Alican, Batuhan ve Ekin, eleme heyecanı yaşadı. Eleme gecesinde kararsız kalan şefler, elenen ismi belirlemek için yemeklerin tadına birkaç kez baktılar. Bölüm sonunda elenen isim açıklandı. Peki, MasterChef Türkiye 2019 kim elendi? 20 Aralık MasterChef son bölümde kim veda etti? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2019 KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye dün akşam O Ses Türkiye jürisi konuk oldu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı MasterChef'in eleme gecesinde şefler elenen ismi belirlemekte oldukça zorlandı. Aralarında konuşma yapan jüriler, yarışmacıların tabaklarını teker teker yeniden kontrol ettiler ve son tadım elenen ismi belirledi.

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