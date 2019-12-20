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  • 20.12.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 23:49

102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Abdülhamid düşmanını öğrenmeye çalışıyor

Ekranların sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 101. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu yeni bölümde Karaso Abdülhamid’e Bulgar Prensini hedef gösteriyor. Abdülhamid Prensi Payitaht’a çağırırken, Zalman Prens’in suikasta uğraması ve mesulünün Abdülhamid olması için uğraşıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Payitaht Abdülhamid 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Cemile Bidar'ın mektuplarını okuduğunu öğrenince deliye dönüyor ve Bidar her şeyi Abdülhamid'e anlatmaya karar veriyor. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 102. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid, tutuklattığı Karaso'dan perde arkasındaki düşmanını öğrenmeye çalışırken, Zalman ise sorgudaki Karaso'nun ağzını kapatmanın yollarını arar.

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