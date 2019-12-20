TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Cemile Bidar'ın mektuplarını okuduğunu öğrenince deliye dönüyor ve Bidar her şeyi Abdülhamid'e anlatmaya karar veriyor. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 102. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid, tutuklattığı Karaso'dan perde arkasındaki düşmanını öğrenmeye çalışırken, Zalman ise sorgudaki Karaso'nun ağzını kapatmanın yollarını arar.