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  • 21.12.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 10:31

26.son bölümüyle yine zirvede! İzleyiciler o anlarda mest oldu

Yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen 26.son bölümüyle yine reytinglerin zirvesine yerleşti. Hercai'yi izleyiciler yalnız bırakmadı. Öte yandan 'Ben seni çok sevdim' şarkısı geceye damgasını vururken, herkes Hercai 27.yeni bölüm fragmanın merak ediyor. Peki Hercai 26.son bölümde neler oldu? Hercai her cuma saat 20.00'de atv'de!

HERCAİ YİNE BİRİNCİ

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı, Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,14 izlenme oranı ve %19,76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

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