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  • 20.12.2019 23:22
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 23:22

'te bu hafta kim elendi? 20 Aralık MasterChef'te elenen isim kim oldu?

'te elenen isim kim oldu? Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef hafta içi her gün saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekranları başında MasterChef'i takip edemeyenler izleyiciler şimdi MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 20 Aralık MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

MasterChef'te bu hafta kim elendi?

20 Aralık MasterChef'te elenen isim kim oldu? MasterChef bu akşam haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Haftanın final bölümünde MasterChef'te bu hafta elenen isim merak merak konusu oldu. Yarışma programını ekranları başında takip edemeyen izleyiciler özellikle şu saatlerde MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt arıyor.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'te şu an elenen isim henüz belli olmadı. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

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