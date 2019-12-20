20 Aralık MasterChef'te elenen isim kim oldu? MasterChef bu akşam haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Haftanın final bölümünde MasterChef'te bu hafta elenen isim merak merak konusu oldu. Yarışma programını ekranları başında takip edemeyen izleyiciler özellikle şu saatlerde MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt arıyor.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'te şu an elenen isim henüz belli olmadı. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.