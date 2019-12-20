Her hafta cuma akşamı saat 20.00'de Hercai ATV ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor. Dizide bu hafta yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitlerken Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanmaya çalışıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte Hercai 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar.