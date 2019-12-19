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  • 19.12.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:27

'da bomba gelişme! 'un yıldız ismi Kuruluş Osman'da oynayacak

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle milyonlarca kişiyi ekran başına kilitledi. 18 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları bugün öğle saatlerine doğru açıklandı. Reyting sonuçlarına göre totalde Kuruluş Osman birinci, Kuruluş Osman (Özet) ikinci oldu. AB grubunda da Kuruluş Osman zirvede yer aldı. Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanında izleyicilerin dikkatini çeken bir gelişme yaşandı. dizisinde Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun eşi karakterini canlandıran Kuruluş Osman kadrosuna katılıyor.

Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümüyle nefes kesti. Reyting sonuçlarına göre zirvede yer alan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün ardından yayınlanan 6. bölüm fragmanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Kuruluş Osman'da oynayacak.

KURULUŞ OSMAN'DA SÜRPİZ GELİŞME

Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun eşi Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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