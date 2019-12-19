Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümüyle nefes kesti. Reyting sonuçlarına göre zirvede yer alan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün ardından yayınlanan 6. bölüm fragmanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Kuruluş Osman'da oynayacak.
KURULUŞ OSMAN'DA SÜRPİZ GELİŞME
Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun eşi Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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