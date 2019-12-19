Perşembe günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşananlar izleyicileri ekranlara kilitledi. Heyecan dolu yeni bölümde ilgiyle takip dizisinde bu hafta Çetin'le evlenmesinin doğru olmayacağına inancı süren Gülten, Rüstem'le buluşup bir an önce evlenmek için hazırlıklara başlıyor. Tüm bu olan biten Çetin'i daha çok çileden çıkarıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar'ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli'ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar'ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha'dan duymanın şokundadır.