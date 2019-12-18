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  • 18.12.2019 22:29
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 22:32

tarihte kimdir? 'da Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizisinde "" karakteri geçen haftadan itibaren çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da ve Şeyh Edebali'nin konuşması geçen haftaya damgasını vururken izleyiciler merakla detaylar hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız kimdir? İşte Şeyh Edebali'nin hayatı...



ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizide Şeyh Edebali ve Osman Bey'in geçen haftaki sahnesi çok konuşuldu. İzleyiciler Şeyh Edebali'nin hakkında araştırma yaparken Şeyh Edebali kimdir sorusuna da yanıt arıyor. Dizide Şeyh Edebali karakterini ise usta oyuncu Seda Yıldız canlandırıyor.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?
Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.

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