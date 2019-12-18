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  • 18.12.2019 23:06
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 23:06

açıklandı mı? , Afili Aşk reyting sıralaması nedir?

18 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kanal D ekranlarında Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı. İşte Kuruluş Osman, Afili Aşk reyting sıralaması hakkında bilgiler...

18 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

Gün boyunca ekranları başında dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 18 Aralık günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 18 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

18 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Aralık Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 19 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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