Gün boyunca ekranları başında dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 18 Aralık günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 18 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

18 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Aralık Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 19 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.