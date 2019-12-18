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  • 18.12.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 19:57

| ATV

! dizisinin yeni bölümünü canlı olarak takip etmeyen isteyenler özellikle şu saatlerde araştırmalara başladı. Ortalığın iyice karışacağı heyecan dolu bölümde Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarıyor ancak Bala Hatun zehirleniyor. Panzehir ise Yannis'in elinde. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya geliyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

seçeneği günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya geliyor. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada nelere neden olacak? . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir.

DÜNDAR VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA

Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak?

BALA HATUN KURTULACAK MI?

Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?

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