Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 17.12.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 20:18

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 152. bölüm canlı izle | ATV

152. bölüm canlı izle seçeneği günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 152. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemiyor ve ilk hamlenin Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunuyor. . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 152. bölüm canlı izle! Bölümü canlı olarak takip etmeyen isteyenler özellikle şu saatlerde araştırmalara başladı. Bu hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karışacak. Heyecan dolu bölümde Tufan içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvıyor. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.

İKİ TARAF BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

TUFAN, HIZIR'I SORUMLU TUTUYOR

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır.

TUFAN NE YAPACAK?

Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

CENGİZ HAREKETE GEÇİYOR

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 152. bölüm canlı izle | ATV
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri