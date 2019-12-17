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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 152. bölüm canlı izle! Bölümü canlı olarak takip etmeyen isteyenler özellikle şu saatlerde araştırmalara başladı. Bu hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karışacak. Heyecan dolu bölümde Tufan içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvıyor. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.

İKİ TARAF BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

TUFAN, HIZIR'I SORUMLU TUTUYOR

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır.

TUFAN NE YAPACAK?

Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

CENGİZ HAREKETE GEÇİYOR

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.