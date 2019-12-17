Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 17.12.2019 23:14
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 23:14

153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır'ın düşmanına karşı yeni hamlesi şaşırtacak

Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istedi. İzleyiciler şimdi 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam heyecan iyice doruktaydı. Yeni bölümde Hızır ve Tufan arasında savaş başlaması geceye damgasını vurdu. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte EDHO 153. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriEDHO 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır'ın düşmanına karşı yeni hamlesi şaşırtacak
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri