Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam heyecan iyice doruktaydı. Yeni bölümde Hızır ve Tufan arasında savaş başlaması geceye damgasını vurdu. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte EDHO 153. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.