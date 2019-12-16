Saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un yeni bölümünde yaşanan olaylar ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Yeni bölümde Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile olmuyor. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz'in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur.