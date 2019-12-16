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  • 16.12.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 23:33

24. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Şeniz'in planı tersine dönüyor

Pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kilitleyen bu akşam 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamıyor. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşüyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un yeni bölümünde yaşanan olaylar ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Yeni bölümde Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile olmuyor. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz'in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur.

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