Pazartesi günleri saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin 80. bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde yaşananlar merakla takip edildi. Bölümde mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağladı. Bölümün sona ermesiyle birlikte Çukur 81. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıkacak.