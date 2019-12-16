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  • 16.12.2019 23:42
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 23:45

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azer'in bulduğu destekler gerilimi arttıracak!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un bu haftaki yayınlanan bölümünde gerilim artmaya devam etti. Yeni bölümde Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkıyor. Dizinin sona ermesiyle beraber izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Çukur 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi günleri saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin 80. bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde yaşananlar merakla takip edildi. Bölümde mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağladı. Bölümün sona ermesiyle birlikte Çukur 81. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıkacak.

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