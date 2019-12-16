Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "William Lawlis Pace kafasındaki mermiyle ne kadar yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: William Lawlis Pace kafasındaki mermiyle ne kadar yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?

A: 64 yıl 175 gün

B: 74 yıl 175 gün

C: 84 yıl 175 gün

D: 94 yıl 175 gün

Doğru cevap: D: 94 yıl 175 gün