Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıkgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanan balıklar hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıkgöl'de yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanan balıklar hangisidir?

A: Sazan

B: Lüfer

C: Levrek

D: Palamut

Doğru cevap: A: Sazan