1927 yılında adı İstiklal Caddesi olarak değiştirilen İstanbul Beyoğlu'ndaki caddenin önceki adı nedir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1927 yılında adı İstiklal Caddesi olarak değiştirilen İstanbul Beyoğlu'ndaki caddenin önceki adı hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1927 yılında adı İstiklal Caddesi olarak değiştirilen İstanbul Beyoğlu'ndaki caddenin önceki adı hangisidir?

A: Cadde-i Galata

B: Cadde-i Kebir

C: Cadde-i Sefir

D: Cadde-i Kallavi

Doğru cevap: Cadde-i Kebir