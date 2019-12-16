TDK, hangisini pille çalışan, müzik dinlemeye yarayan, insanın üzerinde taşıyabileceği teyp şeklinde tanımlar?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan, insanın üzerinde taşıyabileceği teyp şeklinde tanımlar?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan, insanın üzerinde taşıyabileceği teyp şeklinde tanımlar?

A: Adımçalar

B: Kasetçalar

C: Gezerçalar

D: Yürürçalar

Doğru cevap: D: Yürürçalar