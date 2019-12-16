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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 21:31

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

A: İsveç

B: Norveç

C: Birleşik Krallık

D: Japonya

Doğru cevap: C: Birleşik Krallık

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