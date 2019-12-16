Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

A: İsveç

B: Norveç

C: Birleşik Krallık

D: Japonya

Doğru cevap: C: Birleşik Krallık