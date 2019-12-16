Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Aşkın Dolamaçlı Yolları adıyla da Türkçe'ye çevrilen Armance hangi yazarın ilk romanıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Aşkın Dolamaçlı Yolları adıyla da Türkçe'ye çevrilen Armance hangi yazarın ilk romanıdır?

A: Kafka

B: Stendhal

C: Moliere

D: Tolstoy

Doğru cevap: Stendal