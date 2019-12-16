Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi bir atasözüdür?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi bir atasözüdür?

A: Bilgidir sermaye, gerisi hikaye

B: Akrep ile yılan, gerisi yalan

C: Kaş ile göz, gerisi söz

D: Helalühoş, gerisi boş

Doğru cevap: C: Kaş ile göz, gerisi söz