13.11.1947'de İsmet İnönü'nün imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verildi?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

A: Türkiye Eskimoca Derneği

B: Türkiye İşaret Dili Derneği

C: Türkiye Esperanto Derneği

D: Türkiye Kuş Dili Derneği

Doğru cevap: C: Türkiye Esperanto Derneği