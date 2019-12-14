Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Pulitzer, hangi üniversite tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Pulitzer, hangi üniversite tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?
A: Harvard Üniversitesi
B: Yale Üniversitesi
C: Columbia Üniversitesi
D: Stanford Üniversitesi
Doğru cevap: C: Columbia Üniversitesi
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